Architekturbiennale Venedig beschäftigt sich 2025 mit "Intelligens"

"Die 19. internationale Architekturausstellung wird sich mit der gebauten Umwelt und den vielen Disziplinen beschäftigen, die diese formen" heißt es in einer Aussendung, die am Dienstag verschickt wurde, weiter. Neben Architektur gehe es also auch um Datenwissenschaft, Sozialwissenschaft, Planetenwissenschaft und andere Disziplinen. Architekten sollen auch als "mutagens" begriffen werden, die natürliche Prozesse anstoßen und lenken können.

Für Österreich tritt das Trio Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito mit dem Projekt "Agency for Better Living" im Österreich-Pavillon der Biennale an.