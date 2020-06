Architekt Carl Pruscha: Bodenständig, authentisch, extravagant

Pruscha war nach seiner Rückkehr nach Wien 1974 u. a. als Rektor der Akademie der bildenden Künste prägend für die heimische Architekturszene.

Neben Forschungsarbeiten im Bereich Wohnbau und anonyme Architektur hat er Siedlungen in Aspern und Inzersdorf entworfen, außerdem Sanierungen historischer Bauten („Neugebäude“ in Simmering, Piaristenkonvent zum Kunst Haus Horn, Semper Depot) und Kulturbauten (wie das Arkaneum in Wien, Trigon in Graz) geplant und durchgeführt.

Sein Zuhause seit 1979 ist das von ihm revitalisierte „Alte Schloss“ in Gattendorf an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich: ein 30 Jahre lang immer wieder weiter- und umgebautes Gesamtkunstwerk mit einem sorgfältig gestalteten Park.