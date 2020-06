Architektur-Biennale: VIP-Party, nicht mehr zeitgemäß - oder doch wichtig?

„Zunehmend gewinnt die Biennale an Gewicht als Arena für die Bildung von neuem Wissen, für die Bildung von Werkzeugen und Techniken, für das Entstehen von Verständnis und neuen Werten“, sagt Mooshammer, Stadt- und Kulturforscher an der TU Wien.

„Schon allein durch die Aufsplittung in nationale Pavillons gibt eine Vielfalt an Themen, Stimmen und Perspektiven – und keine zentrale Direktive“, so Mörtenböck, Professor für Visuelle Kultur an der TU Wien.

Obwohl es allgemein als wichtig erachtet wird, einen physischen Ort der Kommunikation und des Austausches zu haben, zweifelt die Architektin Elke Delugan Meissl, Kommissärin von 2016, ob die Biennale an einem Ort wie Venedig und die Länder-Pavillons in den Giardini noch zeitgemäß sind. Ob man nicht die Schauplätze wechseln sollte im Sinne einer globalisierten Welt: „Und kann der österreichische Pavillon – schon eine Skulptur an sich – als Ausstellungsplattform überhaupt noch adäquat agieren? Ich finde, als Lokalität für eine Personale oder Installationen ist er nicht geeignet und auch nicht mehr zeitgemäß.“