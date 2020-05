Raus aufs Land – aber auf welches?

In diesem 433 Quadratkilometer großen Areal haben viele US-Giganten Lagerhäuser, Tesla baute hier eine Fabrik namens „Gigafactory“, Google ein riesiges Rechencenter. „Von der Dimension her ist es eine Metropole, von der Bewohnerzahl ein Dorf“, schreibt Koolhaas – und in Sachen Architektur ein „Nichts, ohne Symptome von Humanismus“: Auch so sieht Landleben anno 2020, im Jahr der extremen Distanzierung, aus.

An anderer Stelle besichtigt der FAZ-Redakteur Niklas Maak Dörfer in Europa – etwa in Süditalien, wo Flüchtlinge Leben in alte Mauern zurückbrachten und Ex-Bewohner zur Rückkehr motivierten. Oder in Frankreich, wo Menschen, die (noch vor Corona) vor überbordender Kontrolle aus Städten flohen, neuartige Kommunen gründeten. Einen Fahrplan in die Zukunft ergibt das nicht. Wohl aber eine Anregung, abseits des üblichen Stadt-Land-Gegensatzes über neue Arten gesellschaftlichen Lebens nachzudenken.