Annie Leibovitz: Zurück zum Ursprung

Die schwangere Demi Moore, der nackte John Lennon oder Arnold Schwarzeneggers durchtrainierter Hintern – keiner ist Annie Leibovitz entkommen. Wie so oft, spielte auch bei der Karriere der US-Fotografin der Zufall eine gewichtige Rolle. Eigentlich wollte sie Malerei studieren, doch dann entdeckte Leibovitz die Fotografie für sich: „Das erste Bild, das mich dazu brachte, zu glauben, dass ich eine Fotografin sein könnte, entstand am Hafen von Half Moon Bay durch ein Autofenster.“ Dieses Bild ist dann auch Teil des kürzlich im Taschen Verlag veröffentlichten Buches „ Annie Leibovitz. The Early Years, 1970–1983“.

Es dokumentiert Leibovitz’ steilen Aufstieg zu einer der gefragtesten Fotografinnen weltweit, der eng mit ihren frühen Arbeiten für den Rolling Stone verbunden ist. Über das Magazin kam sie auch mit den Hollywoodstars in Berührung, von denen sich viele von Leibovitz fotografieren haben lassen.