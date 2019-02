AnnenMayKantereit in Wien: Viel Ambition, wenig Innovation

Nicht vom Rauchen und Saufen, sagt Henning May, habe er seine tiefe, raue Gesangsstimme bekommen, sondern vom lauten Singen, das er seit seiner Jugend praktiziere.

Montagabend stand diese Stimme im Mittelpunkt der Show seiner Band AnnenMayKantereit, die im Porgy & Bess in Wien während einer Club-Tour das zweite Album „ Schlagschatten“ präsentierte. Musikalisch schließt die aus Kölner Straßenmusikern hervorgegangene Truppe damit ganz an den Erstlingserfolg mit dem Debüt „Alles Nix Konkretes“ an: Singer/Songwriter-Rock, der sich mehr in Richtung Pop als in Richtung Alternative lehnt, und auf konventionelle Instrumentierung und konventionelle Harmonien baut.