Sänger von AnnenMayKantereit: „Verstecke mich hinter klugen Sätzen“

Den Fans war das egal. Sie machten die Kölner und ihre Liebeslieder zu einem Phänomen, das bis nach Österreich schwappte und bis jetzt anhält: Drei Mal hintereinander werden AnnenMayKantereit im Mai in Wiener Open-Air-Arena auftreten, waren dabei (wie auf dem Rest der Österreichtour) schon ausverkauft, bevor Ende vorigen Jahres das zweite Album „ Schlagschatten“ auf dem Markt gekommen war.

Schon am heutigen Montagabend (4.2.) stellen May, Gitarrist Christopher Annen, Drummer Severin Kantereit und Bassist Malte Huck die neue Platte in kleinem Rahmen im ausverkauften Porgy & Bess in Wien live vor. Dabei sollten sie auch die Songs „Hinter klugen Sätzen“ und „Weiße Wand“ spielen, bei denen sich Textautor May erstmals an Sozialkritik wagte.