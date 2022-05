Anne Frank-Podcast: Hören – und nie wieder vergessen

Anne Frank. Die Geschichte des kleinen jüdischen Mädchens, das sich mit seiner Familie und anderen Verfolgten von 1942 bis 1944 in einem Amsterdamer Hinterhaus vor den Nazis verstecken musste, hat mit dem 24. Februar, also seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, traurigweise wieder an Aktualität gewonnen. Die Umstände sind zwar andere, aber damals wie heute sind es die Zeitzeugenberichte, die das Ausmaß der Verbrechen dokumentieren. Während Anne Frank nur Papier und Stift zur Verfügung hatte, wird heute via Smartphone direkt aus dem Luftschutzkeller berichtet.