Anna Netrebko will ab Mai wieder in Europa auftreten

Die zuletzt wegen ihrer Nähe zu Wladimir Putin unter Druck geratene Starsopranistin Anna Netrebko arbeitet, zumindest laut einem Bericht der russischen Zeitung "Komsomolskaja Pravda", an ihren nächsten Auftritten: Sie will demnach ab Mai wieder in Europa auftreten sowie auf Tournee durch Israel und mehrere arabische Länder gehen und in Asien singen.

Ihr bisheriger Osteuropa-Manager, Maxim Berin, soll ihre weltweite Vertretung übernehmen. Es laufe "alles nach Plan", sagte er. Und wenn die russischen Sänger auf den weltweiten Bühnen nicht mehr auftreten, werde die "klassische Musik sterben".

Die weltweite Nachfrage nach Auftritten Netrebkos sei "unglaublich", meinte Berin. Ihr deutsches Management habe Netrebko nicht geschasst - sondern die Sängerin selbst soll die Zusammenarbeit beendet haben.

Netrebko wurde von einigen Oprnhäusern aufgefordert, sich vom Angriffskrieg Putins zu distanzieren. Sie entgegnete, sie sei eine unpolitische Künstlerin, woraufhin viele Auftritte abgesagt wurden. Die Marke Netrebko sei "beschädigt", sagte zuletzt Dirigent Franz Welser-Möst im KURIER.