Anna Netrebko: "Musik zu machen, macht mir so keine Freude mehr"

Opernstar Anna Netrebko hat vorerst genug vom Musikmachen in Zeiten der Pandemie. "Musik unter diesen Bedingungen zu machen, macht mir keine Freude mehr", schrieb sie auf Instagram. Sie habe "viele Jahre hart gearbeitet" und habe nun "genug von Quarantäne, Tests, Impfungen, Reisen, Einschränkungen", so die Starsopranistin, die 2020 selbst an Corona erkrankt war. Sie wolle nun an einen "schönen Ort gehen", um sich "besser und glücklicher zu fühlen".

Während die Welt weiter "Tricks mit den Menschen" spiele, habe sie sich daher entschlossen, sich um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern. Sie wolle "bald wieder mit neuer Energie aufgeladen" sein, um "alle zu erfreuen".