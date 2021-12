Anna Netrebko: Primaballerina statt Primadonna

Das ergibt eine erstklassige Inszenierung – und gemeinsam mit der musikalischen Gestaltung durch den (die ganze Aufführung hindurch Maske tragenden) Dirigenten Riccardo Chailly eine Topproduktion. Chailly fokussiert sich mit dem famosen Orchester auf die Abgründe, die Schattenseiten, die Dramatik, die Brutalität, die jeden Schönklang überlagert. Auch die Choreografie (Daniel Ezralow) passt zu dieser radikalen, nicht ästhetisierten Lesart.

Tänzerin des Abends ist niemand aus dem Corps de Ballet, sondern eine Dame, die man so noch nie auf einer Bühne gesehen hat: Anna Netrebko als Lady Macbeth, barfuß, in roter Seide, mit einem Teufelsritt. Etwa drei Minuten lang dauert die furiose Einlage, in der sie die Hexen mit wilden Zuckungen, aber auch Eleganz und Präzision kommandiert – in diese Passage hat sie viel Energie gelegt. Was bei ihrem Gesang diesfalls nicht so klar wird.