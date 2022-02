Andreas Prochaska verfilmt Roman von deutschem Minister Habeck

Der Wiener Erfolgsregisseur Andreas Prochaska ("Das Boot") verfilmt den Roman "Hauke Haiens Tod" (2001) von Andrea Paluch und ihrem Ehemann, dem deutschen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Dreharbeiten für den Film sollen noch im Frühjahr beginnen, teilte die Produktionsfirma Nordfilm am Mittwoch mit. Der Roman, der im S. Fischer Verlag (Frankfurt) erschienen ist, knüpft an Theodor Storms Geschichte vom "Schimmelreiter" an, spielt jedoch in der Gegenwart.