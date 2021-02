Andra Day: „Billie Holiday war Taufpatin der Bürgerrechtsbewegung“

KURIER: Sie hätten nicht klein beginnen können, mit einer netten Nebenrolle in einem Ensemblefilm, nicht wahr? Es musste gleich eine Ikone sein.

Andra Day: Haha, ja, glauben Sie mir, ich hätte auch lieber mit einer kleineren Rolle geübt! Ich hatte auf das Angebot zuerst einmal dieselbe Reaktion wie auf die Frage vor fünf Jahren, ob ich Michelle Obama treffen will – absolut nicht! Ich dachte mir, was will die First Lady von jemandem wie mir? Worüber soll ich mit ihr reden? Und dann traf ich sie und Barack, und wir sind bis heute befreundet. Beide haben eine Liebe zu und ein Verständnis für Musik, das sofort das Eis gebrochen hat. Was den Film betrifft, antwortete ich auf die Anfrage der Produzenten, ob ich Billie Holiday spielen wolle, zuerst einmal kategorisch mit Nein. Ich sah keinen Sinn darin, eine Neuversion von „Lady Sings the Blues“ zu machen, Diana Ross war brillant in diesem Film. Aber dann erklärte man mir, nein, das ist eine ganz andere Geschichte, da geht es um das FBI, das ihre Karriere und ihr Leben zerstören wollte. Und das interessierte mich. Aber auch der Regisseur Lee Daniels wollte mich erst gar nicht. Die Produzenten und unsere Agenten arrangierten ein Treffen gegen unseren Willen, und dabei kamen wir drauf, dass wir dieselbe Vision hatten.