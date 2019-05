Analyse: Die Staatsoper – ein Staatsopa?

"Die Vermittlung". Es ist eine Katastrophe, wie Oper oft daherkommt. Als biederes Konzert in Kostümen, antiquiert, verstaubt, irrelevant für die Gesellschaft, todlangweilig für große Teile des potenziellen Publikums. Diese Aufführungspraxis versucht den Patienten am Leben zu erhalten, agiert aber wie ein Totengräber. Ein Grund dafür: Oper ist so groß geworden, dass sie schon systemimmanent eine einzige Blockade ist. Oper erinnert an den österreichischen Föderalismus, ein künstlerisches Bürokratiemonster. An der Aufgabe, das zu ändern, sind Generationen von Intendanten gescheitert. Wenn dann aber einer moderner sein will, stößt das auf brutale Ablehnung wie bei Hasspostern im Netz.

Pause, rasch auf die Toilette, ein Kaffee oder ein Brötchen beim Buffet.