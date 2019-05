150 Jahre Staatsoper: Meyer - "Fest für alle Opernliebhaber"

Eigentlich werden ja 150 Jahre Haus am Ring gefeiert. Wie geht es dem Bau?

Hervorragend. Wir haben die historischen Räumlichkeitenrenoviert. Es ist wirklich schön jetzt. Die Holding macht hier eine tolle Arbeit. Wir haben auch vieles gemacht, was man gar nicht sieht, Risse im Stuck etc., auch auf der Bühne und in der Tonanlage. Das Haus ist in gutem Zustand.

Wie ist denn der Plan am Geburtstagswochenende?

Es ist symbolisch wichtig, dass wir "Frau ohne Schatten" spielen, ein genau 100 Jahre altes Stück von Richard Strauss, der hier Direktor war, und unser Kernrepertoire. Wir haben eine Besetzung, die kaum zu toppen ist. Aber es soll nicht nur eine Premiere geben, das entspricht nicht der Realität der Oper in Wien, die so breit in der Gesellschaft präsent ist. Wir müssen auch etwas machen für jene Opernliebhaber, die nicht in der Premiere sein können. Und so haben wir die Idee gehabt, den Ring zu sperren und ein Konzert mit großen Stars zu machen. Es soll purer Genuss werden für alle Opernliebhaber dieser Stadt. Und es wird übertragen auf ORFIII und Arte.

Es gibt am Samstagvormittag aber auch schon etwas.

Bei der Geburtstagsmatinee am Samstagvormittag, die Ö1 live überträgt, und die wir statt eines üblichen Festaktes geplant haben, präsentieren sich die künstlerischen Säulen des Hauses, Clemens Hellsberg hält die Festrede – und eine Schülerin, die den österreichweiten Redewettbewerb gewonnen hat, präsentiert ihre Gedanken zum Thema Oper und zur Wiener Staatsoper. Ich finde es schön, in diesem Rahmen auch einer jungen Stimme Raum zu geben.

Und Sie gehen in die Bundesländer.

Wir wollen auch dort präsent sein. Es ist die Staatsoper, das heißt die Steuergelder kommen auch aus Kärnten und Tirol. Wir werden in allen Bundeshauptstädten große Bildschirme installieren und die ganze Jubiläumswoche aktuelle und historische Vorstellungen und tagsüber Kinderopern übertragen. Und auch international, in rund 20 Städten der Welt. Der WienTourismus hat in Zusammenarbeit mit uns ein großes Open-Air-Event in Moskau organisiert.

Sie haben ja eigentlich Glück gehabt, dass in Ihre Amtszeit das große Jubiläum fällt.

Das ist ein Zufall.

Aber die letzten Monate waren von einer schwierigen Diskussion rund um die Ballettausbildung geprägt.

Das hätte ich mir gerne erspart. Das zu lösen, gehört aber auch zu meinen Aufgaben.