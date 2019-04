Ballett-Skandal: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlung ein

Der „Falter“ hatte in der vergangenen Woche schwere Vorwürfe gegen die Ballettakademie bekannt gemacht. Vornehmlich eine mittlerweile entlassene Ballettlehrerin soll im Unterricht Kinder, die teilweise erst elf Jahre alt waren, ausgesprochen grob behandelt, gekratzt, getreten und verbal gedemütigt haben. Auch hinsichtlich Gewichtskontrolle soll die Lehrerin ein strenges Regiment geführt haben. Der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft waren die offenbar systematischen Quälereien an der Ballettakademie - eine inzwischen 20-Jährige Ex-Schülerin berichtete der „ New York Times“, sie wäre „wie ein Fußball“ getreten worden - seit längerem bekannt. Die Behörde war seit Dezember am Haus tätig.

Ein Lehrer ist zu Beginn der vergangenen Woche von der Staatsoper vorläufig suspendiert worden. Er soll einen 16 Jahre alten Schüler aufgefordert haben, an ihm geschlechtliche Handlungen vorzunehmen.

Bierlein leitet die Untersuchungskommission statt Holding-Chef