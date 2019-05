150 Jahre Staatsoper: Tex Rubinowitz war für uns zum ersten Mal in der Oper

Um was es in „Macbeth“ geht, hätte ich googeln können, wollte es aber nicht, es ist viel Blut, Verrat, Ränke und Ranküne im Spiel, vermutlich alles Metaphern, auf unsere heutige Gesellschaft umlegbar, aber ich glaube, ich bin nicht der einzige Ahnungslose hier gewesen, die Sprache versteht man sowieso nicht, was aus dem Englischen von Shakespeare ins Italienische übertragen wurde und von einem Armenier (Ayk Martirossian als der Spion in dem Stück) oder einem Chinesen (Jinxu Xiahou als Macduff) gesungen wurde, verstehen vermutlich selbst ihre Kollegen auf der Bühne nur mit Mühe, und der Großteil der Zuschauer schon gar nicht, aber das ist kein Vorwurf, es gibt ja bei der Oper noch andere Ebenen, die Musik, die Ausstattung und die Bühne.

Und die haben mich einfach umgehauen, ich war von mir selbst überrascht, wie sehr mir das alles gefallen hat, der Chor der Hexen war großartig, tolle Kostüme, so überlange Militärmäntel, was für eine gute Idee, ein bisschen sogar wie Christoph Marthaler, überhaupt die gigantische Bühne, große brutalistische Wände, an Richard Serra erinnernd, an Staudämme, und das sensationelle Licht, das neue Räume öffnet, sogar kleine Zaubertricks, Schatten lösen sich von ihren Körpern und gehen Treppen hoch.

Ich konnte gut in den Orchestergraben sehen, zumindest im ersten Teil, vorm Platztausch, leider stand die Harfe auf der nicht einsehbaren Seite, aber drei Perkussionisten, einer mit sehr seltenen Einsätzen, der Mann mit dem Becken, er muss sich fürchterlich gelangweilt haben, man denkt sich immer: was macht der eigentlich beruflich? Die zwei Bratschisten, Frau und Mann, aber haben in jeder nur denkbaren Pause miteinander getuschelt, eindeutiges Flirten, während die anderen Musiker nur jeder für sich konzentriert ihren Part gespielt haben, leidenschaftslos wie mir schien.

Alles in allem habe ich es mehr als genossen, und so weit weg von Mamma Mia war es gar nicht. Auf die Schuluniform hat mich niemand angesprochen.