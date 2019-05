150 Jahre Wiener Staatsoper: Hinter den Kulissen

Davon, dass Dinge – wenn auch oft im letzten Moment – doch noch gut ausgehen, kann Ferruccio Furlanetto ein Lied singen. Er wäre bei den Proben zu Mussorgskis Oper Chowanschtschina beinahe schwer verunglückt. Auf Anweisung des Regisseurs beugte sich der Bassbariton über die Brüstung des Hubpodiums. Zum Glück wurde das Podium gerade noch rechtzeitig gestoppt, bevor der Sänger gegen ein Gestell stieß, was wohl schwerwiegende Folgen gehabt hätte.

Solch dramatische Zwischenfälle sind in der Geschichte der Wiener Staatsoper, die heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert, zum Glück selten.

"Tristan auf die Bühne"

Dafür, dass während der Aufführung – und natürlich auch während der Proben – alle Künstler an Ort und Stelle sind, sorgt der Inspizient mit seinen zwei Seiteninspizienten. Via Computer hat er alle Abläufe einer Produktion vor Augen und weiß, wer wann auf die Bühne muss. Per Lautsprecher ruft er zum Auftritt und ist bis in den hintersten Winkel der Kantine und in den Garderoben zu hören. Allerdings nicht namentlich, sondern mit der Rolle. Es heißt also nicht „Herr Kammersänger XY bitte“, sondern schlicht „Tristan auf die Bühne.“