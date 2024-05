Israelischer Regisseur Gitai: "Menschen werden ignoranter und damit unmenschlicher"

Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen immer mehr unter den Einfluss der sozialen Medien geraten. Ich würde diesen Mischmasch aus News, Fake News, Ignoranz und Verschwörungstheorien eher als un-soziale Medien bezeichnen. Es liegt eine geradezu unvorstellbar große Gefahr darin, dass sich Menschen nicht mehr informieren – schon gar nicht über Fakten oder Meinungen von beiden Seiten. Stattdessen wollen sie durch gleichgesinnte und gleichgeschaltete Medien nur mehr ihre eigenen Vorurteile bestätigen lassen. Die Menschen werden ignoranter und damit auch unmenschlicher. Wie etwa der Student, der vor einigen Tagen an der amerikanischen Columbia-Universität schrie, dass er gerne alle Juden umbringen würde. Ich hoffe, dass wir nicht in dieser giftigen Brühe von Fake News untergehen. Dass wir hier am Burgtheater die Folgen einer tödlichen Indoktrinierung auf die Bühne bringen können, ist gegen die Brutalität der Verschwörungstheoretiker nur eine winzige Geste. Aber gute Kunst ist keine Massenausspeisung und kann daher nur kleine Happen zur geistigen Nahrung beitragen. Aber die so oft wie möglich.

Das ist leider nichts Neues. Ich bin gerade dabei, mit einem österreichischen Produzenten einen Film über die Briefe meiner Mutter vorzubereiten. Sie war vor rund 100 Jahren hierher nach Wien gekommen, weil sie Persönlichkeiten wie Sigmund Freud und Gustav Klimt kennenlernen wollte. Sie war begeistert von der weltoffenen Atmosphäre der damaligen Donau-Metropole, hat hier aber dann auch den Beginn des Nationalsozialismus erlebt. Auch damals kam der Antisemitismus von der rechten Seite genauso wie von der linken. Meiner Mutter kam damals Hitler fast weniger gefährlich vor als die Kommunisten und Sozialdemokraten. Und nun stehen wir offenbar wieder vor den Anzeichen so einer Zeit. Das ist alles andere als beruhigend.

Man kann immer wieder beobachten, wie sich Kreise schließen. Wie etwa wenn bei der Israel-Kritik der Ultra-Linken genauso viel Antisemitismus durchklingt wie bei der Ultra-Rechten. Da stehen links und rechts in einem teuflischen Kreis Schulter an Schulter. Wie sehen Sie das?

Seine Filme bieten immer wieder neue Einblicke. Nicht nur ins Landesinnere von Israel, sondern auch in menschliche Befindlichkeiten ganz allgemein. Fast wäre er Architekt geworden wie sein Vater Munio Weinraub – ein Bauhaus-Schüler, der vor den Nazis nach Palästina geflüchtet war. Stattdessen ist Gitai zum Geschichtenerzähler geworden. Weil er mit seinen Filmen die Mauern zwischen Menschen einreißen kann, anstatt welche zu errichten.

Amos Gitai ist als künstlerischer Chronist unserer Zeit stets unbequem und herausfordernd. In 40 Jahren sind über 60 Dokumentar- und Spielfilme entstanden. Nachdem sein erster Film vom staatlichen Fernsehen in Israel zensuriert wurde, kehrte er seiner Heimat den Rücken. Erst nach der Wahl Jitzchak Rabins zum Ministerpräsidenten im Jahr 1992 kam er nach Israel zurück.

Sie haben in früheren Interviews am Ende immer wieder betont, dass Sie trotz allem ein Optimist wären, der letztlich an das Gute im Menschen glaubt. Haben Sie diesen Optimismus verloren?

Ich bin ein Optimist. Immer noch. Aber nicht wie mir Elie Wiesel einmal gesagt hat: „Die Pessimisten meiner Familie sind zu Beginn der Nazi-Herrschaft nach New York geflüchtet. Die Optimisten wurden nach Auschwitz gebracht.“ Ich bin ein Optimist, weil ich schon gar nicht an Nihilismus und Determinismus glaube. Alles, was ich sehe, stimmt mich pessimistisch, aber man muss die Energie behalten, um einen Ausweg zu finden. Die Geschichte unserer Zukunft ist noch nicht geschrieben und vielleicht können wir daran mitschreiben.

Könnte die Zukunft eine Zweistaatenlösung für Israel bringen?

Ich glaube fest daran, dass beide Gruppen ein Recht auf das Leben in einem Land haben, in dem sie sich zu Hause fühlen können. Das klingt nach einer Utopie. Aber denken Sie an Europa. Aus der Zweckgemeinschaft der Länder ist bis heute keine Liebesbeziehung geworden und wird es vielleicht nie. Aber solange der Zweck der Gemeinschaft ein friedliches Miteinander ist, kann Europa gut funktionieren.

Wie kann sich ein friedliches Miteinander in Israel ergeben?

Ein erster Schritt wäre die Abwahl von Netanjahu. Er ist ein Manipulator, der die Stimmung in Israel vergiftet. Ich kann nur hoffen, dass jemand auftaucht, der die Flamme von Jitzchak Rabin weiterträgt. 2025 ist es genau 30 Jahre her, dass er ermordet wurde und daran erinnert der Eröffnungsfilm der Retrospektive und meine Inszenierung am Wiener Burgtheater. Ich hoffe dass damit zumindest ein Funke für diese Flamme eines friedlichen Miteinanders entzündet werden kann.