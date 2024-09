Iranischer Regisseur Koohestani: "Wenn man ständig über die Fatwa spricht, wird man das Produkt der Fatwa"

Ausgedacht hat sich das die iranische Dramatikerin Mahin Sadri. Ihre Schiller-Bearbeitung ist ab Freitag als Koproduktion des Landestheaters Niederösterreich mit der Tangente St. Pölten zu sehen. Regie führt Amir Reza Koohestani. Sie soll, erzählt der 1978 im iranischen Schiraz geborene Theatermacher im Gespräch mit dem KURIER, weniger die Religionskonflikte in den Häusern Tudor und Stuart im England des 16. Jahrhunderts als vielmehr beide Seiten der iranischen Proteste darstellen, die durch den Mord an Mahsa Amini 2022 ausgelöst und zu einem Freiheitskampf der Menschen im Iran wurden.

Elisabeth I. und Maria Stuart. Sie gelten als Rivalinnen bis in den Tod. Historisch belegt ist keine Begegnung der beiden. Schiller hat sie ihnen angedichtet. Und bei Schiller, aber auch in anderen historischen Bearbeitungen des Stoffs, etwa bei Stefan Zweig, den Koohestani ebenfalls gelesen hat, erkennt man große Nähe zwischen den Frauen. Sie seien gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille – ebenso wie die freiheitssuchenden Frauen im Iran: Sie seien so eingesperrt wie ihre regimetreuen Widersacherinnen, die Sittenwächterinnen.

Koohestahini spricht von „Systemen“ und von „Genderbegriffen“. Ob er Feminist sei? „Auf jeden Fall.“ Auf dem Weg zur Gleichberechtigung sei noch viel zu tun, sagt er. Wie es ihm mit den vielen verschleierten Frauen in Österreich und Deutschland geht, angesichts der Tatsache, dass in seiner Heimat Iran Frauen dafür sterben, unverschleiert auf die Straße zu gegen? „Ich bin für eine Säkularisierung aller Gesellschaften, aber nicht für Kleiderordungen.“

Koohestahini gehört zu den bedeutendsten iranischen Theatermachern seiner Generation. Seiner Privilegien, wie er es nennt, ist er sich bewusst. Er stammt aus einer Familie, in der man sich das Theatermachen leisten konnte, nicht in erster Linie auf Broterwerb angewiesen war. Koohestahini experimentierte in seiner Jugend mit Schauspiel, machte Erfahrungen als Performancekünstler und gründete 2001 die Mehr Theatre Group in Teheran, deren erstes Stück „Dance on Glasses“ Koohestani 2001 internationale Bekanntheit brachte.

Keine Intimität

Nach einem zweijährigen Studienaufenthalt in Manchester kehrte er nach Teheran zurück, wo er seine Stücke nach wie vor zeigt. „Es kommt weniger darauf an, ob man es macht, sondern wie man es macht.“ Ob man frei arbeiten kann? „Natürlich sind wir weit davon entfernt.“ Zensur gibt es selbstverständlich. Sex-Szenen sind, wie überhaupt jede Form von Intimität, streng verboten. Und eigentlich müssten Frauen auch auf der Bühne stets ihren Kopf bedecken, doch immer mehr Theatermacher würden sich weigern, diese Regeln zu befolgen. Koohestahini lebt heute die meiste Zeit in Berlin, ist auf internationalen Festivals eingeladen, reist hin und wider in den Iran, um seine Eltern zu besuchen. Warum er im Gegensatz zu anderen iranischen Regisseuren keinen Repressalien ausgesetzt ist? „Vielleicht bin ich als Theaterregisseur nicht berühmt genug. Ich bin ihnen wohl noch nicht aufgefallen. Theater hat nicht so viel internationalen Einfluss wie Kino oder gar Influencer.“