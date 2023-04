Salman Rushdies Sieg der Worte

Pampa wird nicht nur ihre Kinder leben und sterben sehen, sondern auch den Untergang der von ihr geschaffenen Metropole erleben. Opulent und überladen wirkt diese Wundergeschichte stellenweise. Wäre da nicht der erzählerische Trick, so zu tun, als handle es sich bei diesem Text um eine uralte Überlieferung. So holt Rushdie all die prächtigen Tempel, die bösen Gelehrten und die fliegenden Prinzessinnen dann doch wieder auf den Boden zurück. Immer wieder kommentiert der Erzähler in kursiv geschrieben Anmerkungen das Geschehen, oft in leicht sarkastischem Ton. Leitet über, kürzt ab, ordnet ein, kündigt an: „Später wird man sich anderen, übelwollenden Affen stellen müssen, doch die entsprechenden Ereignisse sollen hier nicht vorweggenommen werden.“ Konkret kündigt er unheilbringende rosa Affen an, europäische Kolonialisten. Neben den Gefahren des religiösen Fanatismus und der Stärke der Frauen eines von Rushdies Lieblingsthemen.