Alles rauscht, zischt und vergeht

In Krems muss man Sehgals Arbeit allerdings suchen: In einem sonst leeren Saal der Ausstellung „Große Gefühle“ in der Kunsthalle knien noch bis Samstag (10–20 Uhr) zwei Akteure (abwechselnd zwei Frauen und zwei Männer) und scheinen in ein seltsames Zwiegespräch vertieft.

Eine Akteurin singt, zischt, schnalzt – es ist ein beständiger Groove, manchmal tauchen Textfetzen auf. Ihr Gegenüber bewegt sich dazu und spielt ein Gestenvokabular durch, das auch in den Bildern der Ausstellung durchdekliniert wird. Irgendwann werden die Rollen getauscht. Dieses Arrangement will nicht als Tanz, sondern als lebende Skulptur gesehen werden; Sehgal schickt die Betrachter auf Assoziationsreise durch den eigenen Bilderkosmos und weigert sich, neue Bilder herzustellen.

So schlüssig der Zugang ist, stellt sich doch auch die Frage, ob der Künstler nicht auch einen Fetischkult um die Flüchtigkeit betreibt. Anders als in Arbeiten Segahls, in denen Akteure das Publikum direkt ansprachen, wird der Betrachter in Krems nicht weiter involviert. Viele Besucher in Krems gingen an der Erschütterung ihrer eingeübten Kunstbetrachtung achselzuckend vorbei.