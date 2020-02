Alle Jahre wieder: Gabalier kritisiert die Amadeus Awards

Es hat schon Tradition: Andreas Gabalier kritisiert die Amadeus Awards. Dass er nach seiner Tournee, während der er in 15 Stadien gespielt hat, als Live Act des Jahres nicht einmal nominiert sei, sei "an Ignoranz nicht nur nicht zu übertreffen, sondern das größte Armutszeugnis, das ihr euch an Unprofessionalität selbst ausstellt", so Gabalier in einem Video auf Facebook. Ein "klitzekleines Grundmaß an Wertschätzung wäre angebracht gewesen", sagte er.