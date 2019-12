20 Jahre Amadeus Awards: Jubiläum in der Wiener Stadthalle

Im kommenden Jahr, also 2020, feiern die Amadeus Austrian Music Awards ihr 20-jähriges Jubiläum. Termin und Location stehen bereits fest: Am 23. April 2020 wird das Spektakel in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen und um 21:05 Uhr in ORF 1 übertragen. Als erste Live-Acts haben sich Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Wanda und Willi Resetarits – der im Jahr 2000 den ersten Amadeus überreicht bekam – angekündigt. Conchita Wurst wird durch den Abend führen.

Die Jubiläumsshow wird die Highlights aus 20 Jahren Amadeus-Verleihung und damit so manche Glanzlichter der österreichischen Musikgeschichte Revue passieren lassen. Dennoch wird das Jubiläum alles andere als eine Retro-Show, vielmehr werden die erfolgreichsten Künstler und aufstrebenden Newcomer im Zentrum des

Geschehens stehen und gebührend gefeiert werden.

Infos: Wer sich die Jubiläumsshow und die Preisvergabe 2020 in der Wiener Stadthalle ansehen möchte, kann sich ab sofort Karten sichern: Tickets sind über Ö-Ticket und die Wiener Stadthalle erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es bis 13.1.2019 preisreduzierte „Early Bird“-Tickets ab 29 Euro. Die Award-Show wird auf ORF 1 um 21.05 Uhr live-zeitversetzt zu sehen sein.