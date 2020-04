Alfred Kirchner: "Gauland und Strache haben keine Streitkultur"

Sie schildern sehr offen Ihre Kindheit, die Bombenangriffe auf Nazi-Deutschland, die Zeit in Ihrer Geburtsstadt Göppingen, Ihre Kinderlähmung und dann Ihren Weg an die Spitze des Theaterlebens.

Ein Schwabe darf so was! Aber im Ernst: Ich wollte ein paar Einblicke in die Welt der Kultur, der Bühne geben. Wie hier die Arbeit funktioniert. Oder wie auch nicht.

Ein gutes Beispiel dafür ist Ihre inzwischen legendäre Inszenierung von Modest Mussorgskys „Chowanschtschina“ 1989 an der Wiener Staatsoper, mit Claudio Abbado am Pult und mit Nicolai Ghiaurov ...

... der einer der besten Sänger der Welt war und mit Mirella Freni, eine der berühmtesten Sopranistinnen aller Zeiten, verheiratet war. Ghiaurov glaubte daher, er müsse nicht zu den Proben kommen. Also schrieb ich ihm ein Telegramm – das gab es damals noch. Sinngemäß erklärte ich darin, dass selbst ein Burt Lancaster oder ein Jean Gabin zu Proben kämen. Aber Mirella löste ein großes Theater aus. Letztlich jedoch kam Ghiaurov. Da hat auch der Mann von Pölarölara sehr gelacht.

Das Lachen hat sich der Mann von Pölarölara auch in Stuttgart, Bayreuth oder Wien immer bewahrt?

Es war nicht immer einfach. Bayreuth ist sehr speziell, aber dort Richard Wagners „ Ring des Nibelungen“ inszenieren zu dürfen, war für mich eine große Auszeichnung. Und Stuttgart, Wien, Berlin und naturgemäß Claus Peymann haben mich geprägt. Mit Peymann konnte man übrigens herrlich streiten. Auf einem ganz hohen Niveau. So etwas geht etwa mit einem Herrn Gauland von der AfD, einem Herrn Strache oder anderen Marktschreiern überhaupt nicht. Die haben keine Streitkultur.

Sie haben sich stets für zeitgenössische Autoren eingesetzt und haben Stücke von Martin Walser, Thomas Bernhard, Heiner Müller, Peter Turrini oder Herbert Achternbusch zur Uraufführung gebracht. Wie sehen Sie eigentlich die aktuelle Situation am Theater?

Man kann gar nicht genug Zeitgenössisches auf die Bühne bringen. Die aktuellen Autoren vertreten ja – abgesehen von den großen Klassikern, die einfach eine Allgemeingültigkeit haben – die heutige Welt, unsere Gegenwart. Wen ich sehr vermisse, das ist Bert Brecht, der gerade in Zeiten eines Donald Trump oder eines Boris Johnson und der Fake News eine ungeheure Aktualität hätte. Kunst ist immer politisch!

Das Theater aber scheint ein wenig in der Krise zu sein. Es gehen nur die Menschen hin, die ohnehin für alle dort gebrachten gesellschaftskritischen Botschaften offen sind.

Das ist eines der Hauptprobleme. Das Theater hatte noch zu Zeiten eines Peter Zadeks, der mich extrem beeinflusst hat, auch eine soziale Funktion. Man ging bewusst gemeinsam in eine Aufführung, um gemeinsam eine vielleicht sogar gedanklich interessante Produktion zu erleben, um eine Geschichte erzählt zu bekommen. Heute – und ich will jetzt nicht wie ein alter Mann klingen – versucht das Theater, alles in einer Bilderflut zu ertränken. Aber ehrlich: All diese Videos, dieses rein Visuelle – Theater kann die neuen Medien nicht überholen. Theater hat ganz andere Qualitäten. Jene der Sprache und jene des Nachdenkens. Darum sollte es heute wieder ein bisschen mehr gehen.

Und was sagt der Mann von Pölarölara dazu?

Der hat noch viel zu sagen, denn der lacht ja nur, seit er nach seiner Geburt Spaghetti auch vom Fußboden essen durfte. Aber im Ernst: Ein neues Miteinander wäre nicht nur in Krisenzeiten schön. Ich sehe das bei meinem Enkelkind. Da ist so viel an Hoffnung, an Neugier auf die Welt und auf den Kinderbrei, den ich ihm verabreiche! Thomas Bernhard hätte das wohl eine Weltkomödie genannt. Eine Weltkomödie im kleinen, in der Familie. Und Bernhard war kein Familienmensch!

Haben Sie wieder Lust, zu inszenieren? Und wenn ja, welches Stück wäre denn passend?

Die Lust ist schon da. Aber irgendwie glaube ich, dass sich eventuell der Mann von Pölarölara noch einmal zu Wort melden will. Es sind nur Splitter, die in diesem Buch seine Existenz belegen. Der kann aber mehr. Und er ist frei in seinem Denken und in seinem Tun.

Eine geistige Freiheit, die heutzutage gefährdet ist?

Das war sie immer. Aber solange Menschen erkennen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass uns Kunst und Kultur das Über-Leben ermöglichen, ist alles drinnen. Ich glaube daran, denn ich bin ein unverbesserlicher Optimist, der kritisch nur nach vorne schaut. Und zwar immer mit dem Lächeln von Pölarölara.