Cornelius Obonya über Theater: "Ratlosigkeit ist die Höchststrafe“

Ob im Historiendrama „ Maria Theresia“, ob in „ Meiberger – im Kopf des Mörders“, ob in „Unter anderen Umständen“ (zu sehen am 4. April, 20.15 Uhr, ORF 2) oder in einer Paraderolle in „Spuren des Bösen (zu sehen am 7. April, 20.15 Uhr, 3sat) oder schon heute, Freitag, in der „Kabarett-WG“ (20.15 Uhr, ORF 1)– Obonya drückt jeder Figur seinen Stempel auf.

Über die ROMY-Nominierung freut sich der Vielseitige sehr. Denn: „Die ROMY ist ja ein Publikumspreis. Und vom Publikum geschätzt zu werden, ist für jeden Künstler eine wunderschöne Anerkennung.“ Lachend: „Also bitte voten Sie für uns alle!“ Dass sich Obonya in den vergangenen Jahren mehr und mehr vom Theater zurückgezogen hat, war „eine bewusste Entscheidung“. Denn: „Ich denke, die Geschichten, die ich erzählen will, kann ich gegenwärtig über Film und Fernsehen besser erzählen.“