Programm "Gleich": Alfred Dorfer plädiert leidenschaftlich für mehr Hirn

Intelligenter Spott

Denn das Biotop des 62-Jährigen, der einmal mehr in viele Rollen schlüpft, ist das verbale Hochseil und die Pointenschleuder seine wirksamste Waffe. Er selbst, in jener Minderheitsbewegung, die sich der Vernunft verschrieben, fordert pointiert dazu auf: „Machen Sie etwas, was Sie in der Wahlzelle nicht tun: Nachdenken.“

Es geht um Fakt, Fake, Fiction und um die Frage: Was sieht man? Und was ist wirklich? Außerdem um Befindlichkeiten und Überzeugungen, Sprach- und Gedankenspielereien, Gesellschaftskritik und Spiegelschau, Fantastereien und Diagnosen: „Angst macht krank. Angstmachen leider nicht.“

Der Großmeister des intelligenten Spottes bewegt sich wie ein Freischwimmer querfeldein humorvoll und selbstironisch durch Themen wie Alter, Regenwaldduschen, künstliche Intelligenz, Müsli-Bezirke wie Wien Neubau, Schweinebraten und kulinarische Schwellenländer sowie Kühe, die partout nicht zurückwinken.

Dorfer fragt sich: Wo steht unsere Demokratie, unsere Gesellschaft? Er seziert das Phänomen „Egokratie“ – die völlige Aufgabe sozialen Denkens, und entlarvt den linken wie den rechten Schwachsinn, Ideologie genannt, als „Diebstahl an der Vernunft“. Um sarkastisch festzustellen: Es gibt Situationen, bei denen „Vorurteile helfen, wenn es dir schlecht geht“.