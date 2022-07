Alfred Dorfer: "Frauenfußball ist ein Spiel ohne Schmierentheater"

KURIER: Und trotzdem wird Frauenfußball von vielen Männern noch immer geringgeschätzt, milde belächelt. Warum?

Alfred Dorfer: Das Problem ist länderspezifisch. In den USA, in England, in skandinavischen Ländern sieht die Situation bereits ganz anders aus. Die sind uns von der Entwicklung her, ein bis zwei Schritte voraus. Wir stehen gerade am Sprung zu einem interessierten „Aha“, das gibt es auch. Deshalb sind die Strukturen und die Möglichkeiten im österreichischen Frauenfußball noch sehr ausbaufähig. Eigentlich hätte man nach der erfolgreichen EM 2017 mit der Halbfinal-Teilnahme den Frauenfußball in Österreich noch einmal auf ein höheres, professionelleres Level heben müssen – vor allem was die internen Strukturen, die Infrastruktur und das Fördersystem betreffen. Eigentlich sollte jeder Profiverein in Österreich, jeder Bundesligaverein ein eigenes Frauenteam stellen.

Rapid hat sich kürzlich als einer der letzten heimischen Spitzenklubs für die Gründung eines eigenes Frauen-Team ausgesprochen, im Gegensatz zu Red Bull Salzburg. Was kann man im Jahr 2022 noch gegen ein Frauenteam sprechen? Am nötigen Kleingeld kann es bei Salzburg ja nicht scheitern…

Bei RB Salzburg könnte es doch am Kleingeld scheitern, da der Frauenfußball zurzeit ökonomisch noch nicht so attraktiv ist. In jedem Fall lautet die klare Botschaft nach außen: „Wir wollen keinen Frauenfußball in unserem Verein.“ Ob das imagemäßig clever ist, kann nun jeder für sich selbst beantworten. Am besten fragt man jedoch direkt in Salzburg nach den Gründen, damit wir hier nicht spekulieren müssen.

Die Heimspiele der Frauen werden derzeit hauptsächlich im nicht gerade glanzvollen Stadion in Wr. Neustadt ausgetragen werden. Auch nicht gerade imagefördernd, oder?

Nicht unbedingt. Das Happel-Stadion ist noch zu groß, das lässt sich nur schwer füllen. Diesen Umstand mussten zuletzt auch die österreichische Herren-Nationalmannschaft zur Kenntnis nehmen, jetzt mal vom Frankreich-Spiel abgesehen. Aber es gibt ja auch zahlreiche tolle Alternativen. In Wien denke ich da etwa an das Austria-Stadion. Aber auch Graz wäre ein guter Boden. Diese Stadien mit einer Kapazität von zirka 12.000 bis 16.000 Zuseher gut zu füllen, sollte der nächste Schritt sein.

Bleiben wir bei den strukturellen Problemen unter denen die Entwicklung des Frauenfußballs leidet. Es mangelt zum Beispiel an Trainerinnen. Hat es der ÖFB verabsäumt, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen?

Der persönliche Anspruch und die aktuell vorfindbaren Rahmenbedingungen passen nicht zusammen. Bei so viel Euphorie – „Hurra wir sind Dritter der Europameisterschaft“ -, vergisst man gerne auf die tägliche, mühevolle, natürlich nicht erotische Arbeit: Den weiteren Aufbau des Fundaments, auf diesem solche Leistungen und Erfolge erst entstehen können. So lange die Gschaftlhuber, also Funktionäre in einem Verband, meistens Männer sind, wird sich da nur bedingt was ändern.

Wie werden die Österreicherinnen bei der EURO in England abschneiden?

Ich bin ein Optimist. Gegen England wird es zum Auftakt in einem ausverkauften Old Trafford natürlich sehr schwer, aber die Engländerinnen haben dabei wesentlich mehr Druck, mehr zu verlieren als unsere Damen. Nordirland ist machbar. Das Schlüsselspiel wird wohl gegen Norwegen sein.