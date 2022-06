"MA 2412"-Neuauflage: "Der Vokuhila in weiß ist nicht schlecht"

Nach diesem Erweckungsmoment entwickelten die beiden zwölf Geschichtenideen. Zwei davon wurden nun umgesetzt, die Drehbücher schrieben Düringer und Dorfer gemeinsam, im lockeren Ping-Pong-Verfahren. Da sich die beiden seit der Schauspielschule kennen, funktioniere dieser Austausch traumwandlerisch. „Die Basis der Geschichten sind immer die Figuren“, meint Düringer. „Und daher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir unabhängig voneinander an dem Ding schreiben können und du liest nicht heraus, wer was geschrieben hat. Weil ich den Herrn Weber genauso verstehe wie der Fred den Herrn Breitfuß versteht.“

Aber das Wichtigste bei einer Komödie steht offenbar ohnehin nicht in einem Drehbuch, meint Düringer, denn: „Wuchteln schreibt man ned, Wuchteln spielt man.“ Man müsse die Figuren einfach ernst nehmen. „Gute komödiantische Figuren wollen nicht lustig sein, die haben ein Anliegen. Der Witz entsteht nicht dadurch, was sie sagen, sondern dadurch, wie sie miteinander umgehen“, sagt Düringer. In der TV-Unterhaltung beobachte er oft den Fehler, bewusst lustig sein zu wollen. Er selbst sehe sich „nicht als Gagschreiber“.