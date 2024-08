Historische Stätte als neues Haus für die freie Theaterszene Graz

Schon in den vergangenen Jahren gab es in dem Räumlichkeiten am Kaiser-Franz-Josef-Kai immer wieder einzelne Produktionen, nun steht das historische Theater des Grazer Gesellenvereins vor seiner Rückkehr als permanente Spielstätte. Am 9. Oktober soll das "Theaterhaus", so der neue Name, feierlich eröffnet werden. Neben den beiden Gründungskollektiven, dem Theater Quadrat und der Initiative aXe, sollen künftig auch andere Vertreter der freien Szene dort Theater spielen.