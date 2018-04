Der Kriminalfall Girardi

Jedenfalls beauftragte Polizeipräsident Franz Ritter von Stejskal mittels Fahndungsbefehl sämtliche Dienststellen, „den Schauspieler Alexander Girardi, wo immer er angetroffen werde, als gemeingefährlich festzunehmen“.

Kurzfristig nahm die Tragödie jetzt komödiantische Züge an: Publikumsliebling Girardi war auch eine Modeikone im damaligen Wien. Als nun der Ambulanzwagen mit zwei Wärtern vor Girardis Haus vorfuhr, trat gerade der Nachbar des Schauspielers – ein hochrangiger Staatsbeamter – auf die Straße. Wie so viele Wiener war er mit einem aus Stroh ge flochtenen Girardi-Hut be kleidet und ging auf einen zar ten Girardi-Stock gestützt. Worauf der gute Mann von den beiden Wärtern für Girardi gehalten, in den Krankenwagen gezerrt und ins Privatsanatorium Svetlin eingeliefert wurde.

Girardi, von Freunden gewarnt, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht. Er wusste: Die Einzige, die ihm helfen konnte, war Katharina Schratt, die engste Vertraute des Kaisers, mit der Girardi in jungen Jah ren kurzfristig verlobt ge wesen war. Seine Kollegin erklärte sich so fort bereit, in die Hofburg zu eilen, um Kaiser Franz Joseph zu in formieren. „Majestät“, eröffnete sie das Gespräch, „in Ihrem Staat geht es schön zu“ und erzählte von der Verfolgung Girardis.

Doch nicht einmal der Kaiser konnte dem Theaterstar ohne weiteres die Freiheit schenken. Aber er ordnete die Einberufung einer ärztlichen Kommission an. „Wenn die konstatiert, dass er gesund ist, lasse ich die polizeiliche Verfügung aufheben“, sagte der Monarch, „früher nicht“.