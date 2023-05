Akropolis-Teile aus Wiener KHM sollen nach Griechenland gehen

Es ist eine der am lĂ€ngsten gefĂŒhrten und sensibelsten Restitutions-Debatten: Die Frage, ob Großbritannien die Skulpturen vom Fries der Akropolis, die der Gesandte Lord Elgin um 1800 abmontieren und nach London verschiffen ließ, zurĂŒckgeben soll, belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und Großbritannien seit Langem. Jede Regung in der Debatte erlangt vor diesem Hintergrund hohe Bedeutung.

So auch eine Begebenheit, die sich im Rahmen eines Arbeitsbesuchs des griechischen Außenministers Nikos Dendias bei seinem österreichischen Arbeitskollegen Alexander Schallenberg am Dienstag zutrug: Die beiden Minister zeigten sich dabei "erfreut, dass das Kunsthistorische Museum Wien und das Akropolis Museum in Athen einen Austausch von Exponaten planen", berichtete die Austria Presse Agentur. Es gehe um zwei Fragmente aus dem Parthenon, die sich im Besitz des KHM befinden.

Er hoffe, dass sie „schon bald in Athen ausgestellt werden können“, sagte Schallenberg demnach. Dendias stellte die Vereinbarung in den Kontext des „Kampfes gegen den illegalen Handel mit kulturellen GĂŒtern“. Die Übergabe der Fragmente in GrĂ¶ĂŸe von 25 und 65 Zentimetern sei eine Geste „von hohem symbolischen Wert“, so Dendias, der sich „sehr zufrieden“ mit der AnkĂŒndigung seines Amtskollegen zeigte.