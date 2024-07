Adele, Taylor Swift und Co: Beim Geld hört die Liebe zu den Fans auf

Drei Mal spielt Taylor Swift in Wien, gleich vier Mal hintereinander treten Coldplay demnächst ebenfalls im Happel-Stadion auf - Adele toppt das locker: Gleich zehn Mal (!) spielt die erfolgreiche Britin zwischen dem 2. und 31. August auf der eigens für sie entworfenen und aufgebauten Bühne in der Münchner Messestadt. Das ist einerseits gut für das Marketing: Derartige Konzertreihen sorgen für mehr mediale Aufmerksamkeit als ein Einzelkonzert. Und es dokumentiert den Star-Status: 740.000 Menschen sollen Adele in München sehen. Diese Nachfrage zeige, was für ein großer Star hier aufspielt.

Der Ticketverkauf ist eigentlich ein Affront

Es gibt kaum einen Kaufvorgang, der so kaputt ist, wie bei Popmusiktickets. Obwohl man hier wirklich gutes Geld bezahlt, wird man zum Bittsteller degradiert, der froh sein muss, wenn er eine Karte ergattert. Und wer nicht zu einem vom Veranstalter vorgegebenen Termin Gewehr (und Kreditkarte) bei Fuß steht und, pardauz, das Ticket vielleicht nach der Arbeit oder geruhsam am Wochenende kaufen will, der hat natürlich keine Chance mehr: Begehrte Konzerte sind so gut wie sofort ausverkauft, und wer dann noch an ein Ticket will, muss am Sekundärmarkt hohe Gebühren entrichten - und dann auch noch wie ein Zirkustier vor dem Veranstalter Kunststücke vollführen.

Der Ticketverkauf ist in den Händen einiger Monopolisten, am größten, aber nicht alleine in der Kritik: Live Nation/Ticketmaster. Hierfür fusionierten ein Veranstalter und eine Ticketplattform zu einem Quasi-Monopol. Und der neue Riese ist in den USA mit seinen Geschäftsmethoden ins Visier der Politik geraten - und zwar bei Taylor Swift: Der Andrang auf die Tickets für ihre US-Tour 2023 war so gewaltig, dass die Ticketmaster-Server in die Knie gingen. In Folge wurden Ticketmaster Preisabsprachen, ungerechtfertigte Gebühren und Täuschung vorgeworfen. Es gibt ein Antimonopol-Verfahren in den USA.