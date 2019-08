Abbruch! Wrabetz lässt ORF-Gebäude öffentlich schleifen

Das lästigste Problem bei der Berichterstattung über den ORF ist stets die Bebilderung. Das ORF-Logo in der vierhundersten Variante, das Zentrum am Küniglberg zum x-tem Male, den Generaldirektor... In einer von Bildern dominierten Welt ist es nicht immer einfach, über den Öffentlich-Rechtlichen optisch adäquat zu berichten.

Zum Glück gibt es da die Baustelle. Als das Bauteil eins (das Herzstück des ORF) eingerüstet war, taugte das als ein Gleichnis für einen ORF in herausfordernden Zeiten. Die Struktur musste umgebaut werden? Heraus mit den Baustellen-Fotos. Die Quoten schwächelten? Ein zerrupfter Bauvorhang, dahinter ein ORF-Auge – die Message war klar: Krise.

Dabei hatten die richtigen Bauarbeiten nach langem Hin und Her samt Redimensionierung des Gesamtprojektes (Anrainerbeschwerden, hohe Kosten...) noch gar nicht begonnen. Am Montag war es dann soweit: Der Generaldirektor ließ die Hütte abreißen, beziehungsweise sehr marode wirkende Teile davon.

Höchstpersönlich stand Alexander Wrabetz mit weißem Vorarbeiterhelm samt ORF-Logo, die Augen beschattet von dunklen Gläsern im ORF-Zentrum und ließ Journalisten dabei zuschauen, wie ein Bagger einen Betonbau abriss.