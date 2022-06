Ab Mittwoch: Bachmann-Preis vor Comeback mit Neuerungen

Diverses Teilnehmerfeld

Fixpunkt des Eröffnungsabends ist die Auslosung der Lesereihenfolge unter den neun Autoren und fünf Autorinnen, die am Donnerstag, Freitag und Samstag ihre noch unveröffentlichten Texte vortragen werden. Aus Österreich sind die Burgenländerin Barbara Zeman und der Wiener Elias Hirschl am Start. Wahl-Wiener sind zudem der gebürtige Düsseldorfer Clemens Bruno Gatzmaga und der aus Bayern stammende Leon Engler. In Niederösterreich lebt die aus Slowenien kommende Ana Marwan.

Auch sonst ist das Teilnehmerfeld divers wie selten zuvor: Der 1971 in Bagdad geborene Usama Al Shahmani musste 2002 wegen eines Theaterstücks in die Schweiz fliehen. Migrationshintergrund hat auch Behzad Karim-Khani. Er wurde 1977 in Teheran geboren, seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Er studierte Medienwissenschaften und lebt heute in Berlin-Kreuzberg, wo er schreibt und die Lugosi-Bar betreibt. Der Lyriker Alexandru Bulucz, 1987 in Rumänien geboren, emigrierte mit seiner Familie 2000 nach Deutschland. Deutsch-Amerikaner ist hingegen der 57-jährige Hannes Stein, der in Salzburg aufwuchs und 2013 in seinem Debütroman "Der Komet" Thronfolger Franz Ferdinand dem Attentat in Sarajevo entkommen ließ. Teilweise in Rom lebt Eva Sichelschmidt, die 1970 geborene Autorin machte zuerst eine Ausbildung zur Damenschneiderin und betreibt ein Geschäft namens "Whisky & Cigars".