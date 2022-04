Buchkritik: Anna Baar und ihr persischer „Divân mit Schonbezug"

Bisher hat man, Ingeborg Bachmann zitierend, das Gegenteil vernommen. Anna Baar aber hat Grund, den Satz anders zu formulieren: Die Wahrheit bleibt unzumutbar. Das war schon in der Schule so, als sich die in Zagreb geborene und 1977 als Vierjährige nach Wien und Klagenfurt gekommene spätere Schriftstellerin auf die Frage des Lehrers, wer daheim eine andere Sprache spricht, lieber nicht aufzeigte.