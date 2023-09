80. Filmfestspiele Venedig: Giorgos Lanthimos "Poor Things" gewinnt Goldenen Löwen

Am Samstagabend wurden bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele Venedig die Preise verliehen. Der Goldene Löwe geht an den Film "Poor Things“ des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. "Poor Things“ ist eine experimentelle Variation der Frankenstein-Geschichte mit der US-Schauspielerin Emma Stone in der Hauptrolle. Weitere Rollen sind mit Willem Dafoe und Mark Ruffalo besetzt - auch die deutsche Schauspielerin Hanna Schygulla ist kurz zu sehen.

Der 50-jährige Regisseur Lanthimos ist bekannt für Filme wie "The Favourite - Intrigen und Irrsinn“, "The Lobster“ oder "The Killing of a Sacred Deer“.