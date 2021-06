5 Podcasts, in die Sie jetzt reinhören sollten

Das Angebot an Kinderbüchern ist riesig – aber wie findet man die passenden Exemplare, die nicht bloß alte Rollenklischees wiederholen und die schwierige Themen sensibel erklären? Damit beschäftigt sich Carla Heher auf ihrem Blog buuu.ch sowie seit Kurzem auch in ihrem Podcast „Diverse Kinderbücher“. Zwei Episoden sind bereits erschienen: In der ersten geht es um Vielfalt in Kinderbüchern, in der zweiten um kindgerechte Erklärungen über die Pandemie. Da gestaltet sich die Suche nach der richtigen Lektüre für Kids gleich wesentlich einfacher.