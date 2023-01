2023 wird ein Konzertjahr, so spannend wie nie zuvor

Spannender aber verspricht das neue Festival in Linz zu werden. „Lido Sounds“ ist ein Projekt von Arcadia-Live und der Nachfolger des „Ahoi!“-Festivals, das in der Vergangenheit Größen wie Sigur Ros oder Arcade Fire nach Linz geholt hatte. Im Gegensatz dazu findet „Lido Sounds“ allerdings am gegenüberliegenden Donauufer statt, am Urfahraner Jahrmarktgelände, wo zwei Bühnen für bis zu 30.000 Besucher aufgebaut werden – eine wird Open-Air bespielt, eine andere wird überdacht sein.

Von der musikalischen Ausrichtung her konzentriert sich „Lido Sounds“ für den Großteil des Programms auf anspruchsvollen Pop und Indie-Rock. Start ist am 16. Juni mit Florence + The Machine, Alt-J und Danger Dan. Am 17. 6. stehen unter anderen Die Toten Hosen, Wanda und Grossstadtgeflüster auf den Bühnen, am 18. 6. Peter Fox, Apache 207 und Cro.