In der Depeche Mode-Community herrscht große Trauer um Keyboarder Andy Fletcher. "Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt über den vorzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familien- und Bandmitglieds Andy "Fletch" Fletcher", schrieb die Band am Donnerstagabend bei Twitter. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht. Fletcher hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Er war Mitbegründer der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode.

New Wave-Szene

Mit dem Debütalbum "Speak And Spell" und der Hitsingle "Just Can't Get Enough" wurden Depeche Mode in den 1980er-Jahren als Teil der New-Wave-Szene berühmt. Mit ihrem unverkennbaren Synthesizer-Sound und Hits wie "Everything Counts", "Enjoy The Silence" oder "Personal Jesus" wurde die Band zum Inbegriff der elektronischen Musik - und zu einer der weltweit erfolgreichsten Bands. Sie verkauften mehr als 100 Millionen Tonträger. Zuletzt erschien 2017 das Album "Spirit". Vor zwei Jahren wurde die Band in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen. Fletcher, der in Nottingham geboren wurde, hatte Depeche Mode zusammen mit Dave Gahan und Martin Gore in dem beschaulichen Ort Basildon in der Grafschaft Essex, östlich von London gegründet.