150 Jahre Staatsoper: Holender - "Schon die Eröffnung war mehr Leid als Freud"

Dann waren sich fast alle einig, dass man „unsere Oper“ wiederaufbauen musste, und zehn Jahre danach war sie auch wieder da. Damit aber nicht alles so plötzlich anders werde, holte man den damaligen Ostmarkdirektor wieder zurück, doch auch diesmal blieb er nicht lange. Und während der Zeit seines wirklich außerordentlichen Nachfolgers, sowohl als Musiker als auch als Leitfigur – Herbert von Karajan – ist die Staatsoper wieder das geworden, was sie zu Zeiten Mahlers anstrebte, mit dem wesentlichen Unterschied, dass dies durch die modernen Kommunikationselemente wie Schallplatten, Radio, Film und Fernseher weltweit bekannt wurde.

Doch auch Karajans Herrlichkeit dauerte nicht allzu lang, wie so ziemlich alles, was in Österreich gut ist. Er wurde durch die neue demokratische – „Gewerkschaft“ genannte – politische Macht vertrieben. Der Rest ist bis heute noch in frischerer Erinnerung, vom Wunschdenken der Geschichte vernebelt. Ob unter der Leitung eines Österreichers, Deutschen, Amerikaners, Rumänen oder Franzosen – die Staatsoper in Wien war und ist ein Attraktionspunkt für auch nicht opernaffine Besucher.

Die Republik wurde in den letzten Jahrzehnten international wenig beachtet, die Staatsoper blieb aber auch im Wandel der Zeit irgendwie doch die Staatsoper. Mal besser, mal weniger gut, aber doch, die Staatsoper ist die Staatsoper.