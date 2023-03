"Dancing Stars": Witze aus der Hölle

„Ein bisschen Spaß muss sein“, zitierte Andi Knoll einen Hit von Promi-Gast Roberto Blanco, der Hannes Kartnig bei „Dancing Stars“ unterstützen wollte. Knoll hatte Profi-Tänzerin Catharina Malek zuvor gefragt, ob sie trotz des Ausscheidens weiter mit dem Ex-Sturm-Boss tanze.

„Ich bin ja aus journalistischen Gründen hier,“ sagte er an anderer Stelle. Der Moderator kokettiert noch immer damit, dass er nicht so richtig in die ORF-Tanzshow passe.

Wenig Spaß bereiten die Witzchen von Balász Ekker. Nach Maria Santners Urteil zu Kartnigs letztem Tango sagte er: „Hör’ nicht auf sie. Sie ist auch nur eine Blondine.“

Die blonde Übermacht im Studio war zum Glück groß. Santner sagte später: „Balász, es reicht langsam. Ich darf in dieser Staffel nicht neben ihm sitzen. Vielleicht ist das auch gut so.“ Und als Ekker meinte, „Ihr wisst ja, wo ich herkomme“, antwortete Mirjam Weichselbraun: „Aus der Hölle!“

Den Spaß mit dem langen Hinauszögern der Entscheidung hat Knoll jedenfalls schon ad acta gelegt.