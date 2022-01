Freitagabend, 22 Uhr: Es geht um Krieg, Verrat, Folter, Korruption. Nein, nicht in den Nachrichten. Es hieß: Puccini statt Putsche, „Tosca“ statt „ZiB 2“.

Wenngleich am Vorabend angekündigt, schossen auf Twitter die Spekulationen ins Kraut: Kaum tauche ein Sideletter über türkis-blaue Postenabsprachen auf, entdecke der ORF seinen Kulturauftrag. Warum nicht „Tosca“ auf ORFIII? – monierten manche. Dabei wird sonst oft kritisiert, der Kulturauftrag werde auf den kleinen Spartensender ausgelagert.

Die nächsten Ideen: Warum weicht die „ZiB 2“ nicht auf ORFIII aus? Warum nicht in die Opernpause? Nett, aber die Kušej-„Tosca“ hat gar keine Pause. Und überhaupt: Die Sideletter-Geschichte lief jetzt eben (in "ZiB 2"-Beitragslänge) in der noch quotenstärkeren „ZiB 1“.

Da helfen nur noch Killerargumente: Ein Abend ohne „ZiB 2“? „Wie kann ich da einschlafen?“, fragte sich jemand.

Schön eigentlich, wenn eine Sendung so vermisst wird.