"Tosca" im Theater an der Wien: Sinnlose Schneeballschlachten

Womit wir bei der Musik und dem allen noch so ungemütlichen Winterstürmen vokal trotzenden Wonnemond des Abends wären, bei Kristine Opolais. Sie singt und spielt Tosca mit einem Höchstmaß an Intensität, geht auch bis an die Grenzen zur Selbstentäußerung. Eine großartige, hochdramatische Singschaupielerin, deren Interpretation unter die Haut geht.

Als Scarpia ist der Bassist Gábor Bretz auch um stimmliche Kultiviertheit bemüht, darstellerisch gibt er einen getriebenen Psychopathen. Anders der junge Tenor Jonathan Tetelmann als Mario, dessen sehr forcierte Stimme noch den einen oder anderen Feinschliff bräuchte. Denn Tetelmann setzt vor allem auf Kraft. Eher unauffällig das übrige Ensemble; gut der Arnold Schoenberg Chor.

Dirigent Marc Albrecht – er war kurzfristig für den erkrankten Ingo Metzmacher eingesprungen – passt sich am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien der szenischen Kälte an, verzichtet auf Schönklang zugunsten einer melodischen Drastik. Dass in dieser Lesart einiges an musikalischer Schönheit auf der Strecke bleiben muss, versteht sich von selbst. In sich stimmig (von einigen orchestralen Patzern, die sich ja noch beheben lassen, abgesehen) ist das Ganze allemal.

Jubel für die Mitwirkenden, die ja für Kušejs Regie nicht verantwortlich sind.