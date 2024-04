Telepräsenz (II)

Zuletzt war hier die Rede davon, dass Live-Streams das Verlangen nach dem direkten und gemeinsamen Erleben von Kunst und Kultur nicht geschmälert haben.

Nun kam die Nachricht, dass Popstar Billie Eilish demnächst in Fortnite auftreten wird, also in jenem Computerspiel-Universum, in dem junge Menschen nach Ansicht von Eltern und anderen Experten viel zu viel Zeit verbringen.