Konzert im Videospiel: Billie Eilish wird in Fortnite auftreten

Popstar Billie Eilish betritt die virtuelle Bühne im Videospiel Fortnite.

Die 22-jährige US-Amerikanerin ist in der dritten Saison von "Fortnite Festival" dabei, wie der Spielehersteller Epic Games am Dienstag mitteilte. In dem Spiel können Spielerinnen und Spieler auf der Bühne Songs von Pop-Größen performen und das Aussehen ihres Spielcharakters an den Look des Popstars anpassen.