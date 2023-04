Oster-Eidinger

Es war ein „langwieriger, zäher Kampf“, sagt Regisseur Michael Sturminger. Sein Salzburger „Jedermann“ mit Lars Eidinger und Verena Altenberger kommt am Karsamstag 2023 endlich ins Fernsehen.

Wie im vorigen Festspielsommer auf dieser Seite berichtet, konnte sich der ORF nicht zu einer Übertragung durchringen. Sturminger betonte damals, dass er dafür kämpfte, dass zur Sicherheit professionelle Bilder von den Schlussproben (mit Publikum) gedreht wurden.

Als Grund, dass das TV-Publikum diese nun sehen kann, gibt der zuständige Festspiel-Konzertchef Florian Wiegand an, dass 3sat einen „super Slot am Karsamstag zur Primetime“ angeboten habe, womit man Produktionspartner Unitel an Bord holen konnte.

Es ist allemal eine ungewohnte Jahreszeit für das Werk, aber dessen christliche Symbolik hat durchaus etwas Österliches. Zu wünschen ist, dass es beim Maertens-Pachner-„Jedermann“ nicht wieder zu so einer Zitterpartie kommt.