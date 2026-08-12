Und – wissen Sie schon, ob, wo und wie Sie heute die Sonnenfinsternis beobachten werden? Es fällt auf, dass sich das astronomische Ereignis heuer besonders stark an die Logik populärkultureller Großevents annähert, was schon am Youtube-Kanal der Europäischen Raumfahrtbehörde abzulesen ist: „ Total solar eclipse 2026 – Coming to Europe “, das klingt schon sehr nach Taylor-Swift-Konzertankündigung.

Wobei: VIP-Tickets kriegen nur die in Spanien (die nötigen Schutzbrillen und Ich-war-dabei-T-Shirts gibt es bei Watch-Events natürlich dazu). Wir auf den billigen Plätzen müssen uns mit der Teil-Eklipse oder verschiedenen Arten der Telepräsenz begnügen: Neben der Übertragung auf 3sat kann man auf RTL „Sonnenfinsternis am Ballermann Live“ genießen, hin- und herswitchen und dabei den „Second Screen“ im Auge behalten. In den Himmel schauen wir dann bei der Aftershow-Party – beim Perseidenschauer.