Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Huber schaut fern

In den Himmel schauen

Eine Sonnenfinsternis ist ein multimediales Ereignis, einem Popkonzert nicht unähnlich. Den Himmel zu sehen, ist nicht zwingend erforderlich.
Michael Huber

Michael Huber

12.08.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

preparations for solar eclipse in Spain

Und – wissen Sie schon, ob, wo und wie Sie heute die Sonnenfinsternis beobachten werden? Es fällt auf, dass sich das astronomische Ereignis heuer besonders stark an die Logik populärkultureller Großevents annähert, was schon am Youtube-Kanal der Europäischen Raumfahrtbehörde abzulesen ist: „Total solar eclipse 2026 – Coming to Europe“, das klingt schon sehr nach Taylor-Swift-Konzertankündigung.

Sonnenfinsternis: Der Tag, an dem der Mond gewinnt

Wobei: VIP-Tickets kriegen nur die in Spanien (die nötigen Schutzbrillen und Ich-war-dabei-T-Shirts gibt es bei Watch-Events natürlich dazu). Wir auf den billigen Plätzen müssen uns mit der Teil-Eklipse oder verschiedenen Arten der Telepräsenz begnügen: Neben der Übertragung auf 3sat kann man auf RTL „Sonnenfinsternis am Ballermann Live“ genießen, hin- und herswitchen und dabei den „Second Screen“ im Auge behalten. In den Himmel schauen wir dann bei der Aftershow-Party – beim Perseidenschauer.

Bonnie Tyler ist tot: Weltberühmt mit „Total Eclipse Of The Heart“
RTL Taylor Swift
kurier.at, hub  | 

Kommentare