Bonnie Tyler ist tot: Weltberühmt mit „Total Eclipse Of The Heart“

Bonnie Tyler, die mit ihrem Song „Total Eclipse of the Heart“ weltberühmt wurde, ist tot. Das berichtet die BBC. Demnach ist die Popsängerin nach einer schweren Erkrankung 75-jährig in Portugal gestorben. Dort war sie im Mai notoperiert und dann in ein künstliches Koma versetzt worden. Bonnie Tyler hatte ab den späten 1970er Jahren mehrere Hits, darunter auch „Holding out for a Hero“ und „It's a Heartache“. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme prägte sie das Popgeschehen und war bis zuletzt präsent. Im November hätte sie in Wien auftreten sollen.

„Ich liebe diese alten Hits immer noch“, sagte Tyler einmal in einem KURIER-Interview. „Sie geben dem Konzert eine unvergleichliche Atmosphäre. Die Leute erinnern sich an damals – es ist richtig schön nostalgisch.“ Ihren größten Hit, „Total Eclipse of the Heart“, hat Jim Steinman „eigentlich für Meat Loaf geschrieben“, erzählte sie. „Doch dann hat der die Stimme verloren. Da war ich gerade in den USA, und Steinman entschied sich, den Song mir zu geben. Ich habe Meat Loaf später darüber sprechen gehört, dass das sein Song hätte sein müssen. Aber was hätte ich machen sollen? Zu dieser grandiosen Melodie ,Nein’ sagen?“ Der Titel rangiert unter den am besten verkauften Singles aller Zeiten. Zu ihrer rauchigen Stimme meinte sie damals: „Viele Rock-Stars sagen: ,Wir müssen für so ein Organ hart arbeiten, Dutzende Zigaretten rauchen und Whiskey trinken'. Ich bin damit geboren – ich habe nie geraucht.“