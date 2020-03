"Das Jenke-Experiment": Wenn Frauen für RTL Rehe stillen

In Indien besuchte Jenke Frauen, die aus Tierliebe von ihren Müttern verstoßene Vierbeiner stillen. Blöderweise war beim Drehtermin keine stillende Frau anwesend, aber zum Glück war eine bereit, das mit einem Reh für das deutsche Fernsehteam nachzustellen. Nur zur Sicherheit.

Am Ende musste sich Jenke entscheiden, ob er ein Schwein schlachtet oder zum Vegetarier konvertiert – Mittelweg ausgeschlossen. Für den Showdown ließ man Tiere in die Transportbox steigen, Lana Del Rey sang im Hintergrund „Born To Die“, bevor Jenke abbrach. Inszenierung: 100 Punkte.